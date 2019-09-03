«Барыс» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты «Адмирала» добыли победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей по шайбе забросили Маркус Юнг, Адам Альмквист и Василий Стрельцов. У хозяев площадки отличился Корбэн Найт.
5 сентября «Адмирал» в гостях сыграет против «Сибири», а «Барыс» в тот же день примет «Амур».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Адмирал» – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Юнг (Бакош Альмквист, бол), 31.52 – 0:1; Альмквист (Юнг, бол), 36.39 – 0:2; Найт (Хелука, бол), 50.55 – 1:2; Василий Стрельцов (Ломако, ПВ), 59.05 – 1:3
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