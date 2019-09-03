Андрей Скабелка – о поражении от «Адмирала»: Где-то «Барыс» подвело мастерство Встреча прошла в Нур-Султане.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелки прокомментировал домашнее поражение от «Адмирала» на старте регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

«Конечно, мы не можем быть довольны стартом, потому что мы проиграли. Но если по игре говорить, наверное, было движение. Достаточно много мы играли в зоне соперника. Были моменты, но где-то вратарь помог, где-то наше мастерство подвело.

Во второй половине второго периода потеряли концентрацию, начали удаляться. Практически половину периода играли в меньшинстве, за что соперник нас и наказал. И соглашусь с коллегой, в хоккее, если ты не забиваешь «5 на 3», то тяжело рассчитывать на успех. Сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше», – заявил специалист клубной пресс-службе.