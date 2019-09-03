«Авангард» одержал вторую победу в двух матчах В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома уступил «Авангарду» – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Новости СМИ2 У победителей отличились Алексей Потапов (3:15), Коди Франсон (46:04) и Павел Дедунов (59:58). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Микко Лехтонен (56:42). «Авангард» выиграл второй матч в сезоне. На старте КХЛ омичи победили ЦСКА.