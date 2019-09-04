Игорь Никитин: ЦСКА не может выйти из-под нагрузок, работы много - Советский спорт
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04 сентября 2019 00:23ХоккейГичунцев Артур

Игорь Никитин: ЦСКА не может выйти из-под нагрузок, работы много

В прошлом сезоне армейцы выиграли Кубок Гагарина.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после волевой победы над «Ак Барсом» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Второй период провели активно, единственное, пропускали контратаки. Потом дождались своего шанса, большинство сработало. За три дня команда не может выйти из-под нагрузок, работы много. Плюс впереди весь сезон, команда набирает форму», – цитирует специалиста ТАСС.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 сентября. Команде предстоит гостевой матч против «Йокерита», а ЦСКА днем ранее примет в Москве «Нефтехимик».

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