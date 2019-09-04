Игорь Никитин: ЦСКА не может выйти из-под нагрузок, работы много

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после волевой победы над «Ак Барсом» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Второй период провели активно, единственное, пропускали контратаки. Потом дождались своего шанса, большинство сработало. За три дня команда не может выйти из-под нагрузок, работы много. Плюс впереди весь сезон, команда набирает форму», – цитирует специалиста ТАСС.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 сентября. Команде предстоит гостевой матч против «Йокерита», а ЦСКА днем ранее примет в Москве «Нефтехимик».
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