Боб Хартли: Залог победы над «Йокеритом» – игра Бобкова и нейтрализация меньшинства «Авангард» победил в Хельсинки.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

«Отличный вышел матч, – приводит слова канадца официальный сайт клуба. – Залог успеха был в игре Игоря Бобкова и в нейтрализации меньшинства. Мы очень уверенно сыграли в обороне.

Мы открыли счет в матче и затем продолжили активно действовать. Если мы допускали ошибки, на последнем рубеже нас выручал Игорь Бобков, совершая важные спасения».

Отметим, что 28-летний Бобков отразил в матче 25 из 26 бросков. У «Авангарда» забивали Алексей Потапов, Коди Фрэнсон и Павел Дедунов.

Следующий матч «Авангард» проведет 6 сентября с «Северсталью» в Балашихе.