Игорь Бобков: С «Йокеритом» было труднее, чем с ЦСКА «Авангард» одержал две победы на старте нового сезона КХЛ.

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Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков сравнил две победы на старте регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1) и «Йокеритом» (3:1).

«Этот (матч с «Йокеритом») был потруднее, – приводит слова 28-летнего вратаря официальный сайт клуба. – «Йокерит» все-таки был более нацелен на ворота, бросали вообще отовсюду, площадка шире.

Это было их преимущество: они очень любят эти диагональные передачи. Но ребята блокировали очень много бросков, Вилле Покка бросков 20 заблокировал лично».

Отметим, что Бобков отразил 25 из 26 бросков по своим воротам. В матче с ЦСКА на его счету было 19 сэйвов.

Теперь 6 сентября «Авангард» сыграет с «Северсталью» в Балашихе.