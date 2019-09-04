Павел Дедунов: Забить гол, не бросая в ворота, – это надо постараться «Авангард» обыграл «Йокерит» в Хельсинки.

Загрузка...

Форвард «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Хартвалл Арене» в Хельсинки и свой гол в пустые ворота.

– Пришлось много поработать в меньшинстве, – приводит слова 29-летнего Дедунова официальный сайт клуба. – Все ребята молодцы, проделали большую работу. Да, где-то пришлось много обороняться, но ничего, выстояли. Главное – это конечный результат, победа.

– Вот эта ваша шайба – это воздалось за труды?

– Да, наверное, потому что забить гол, не бросая в ворота, – это надо постараться.

Напомним, Дедунов стал автором третьего гола в пустые ворота после того, как на нем были нарушены правила в зоне «Йокерита». По правилам в этом случае фиксируется взятие ворот, даже если шайба в них не побывала.

«Авангард» одержал вторую победу со счетом 3:1. Ранее «ястребы» обыграли ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата.

Теперь 6 сентября «Авангард» сыграет с «Северсталью» в Балашихе.