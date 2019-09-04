Николай Цулыгин: Нас чуть-чуть выбил из себя серьезный перелет

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:4) в Шэньчжэне.
«Была упорная игра, – приводит слова Цулыгина официальный сайт клуба. – Чуть-чуть нас выбил из себя серьезный перелет, но, при этом, ребята – молодцы, собрались и здорово сыграли в третьем периоде и отыгрались, но, к сожалению, не смогли выиграть по буллитам».
Напомним, «Салават Юлаев» дважды отыгрывался по ходу матча, в том числе уступая перед вторым перерывом со счетом 1:3. Голы у гостей забили Дмитрий Кугрышев, Теему Хартикайнен и Никита Сошников. В среду команды проведут еще один матч друг с другом.
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