Николай Цулыгин: Нас чуть-чуть выбил из себя серьезный перелет «Салават Юлаев» проиграл в Китае свой первый официальный матч сезона.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:4) в Шэньчжэне.

«Была упорная игра, – приводит слова Цулыгина официальный сайт клуба. – Чуть-чуть нас выбил из себя серьезный перелет, но, при этом, ребята – молодцы, собрались и здорово сыграли в третьем периоде и отыгрались, но, к сожалению, не смогли выиграть по буллитам».

Напомним, «Салават Юлаев» дважды отыгрывался по ходу матча, в том числе уступая перед вторым перерывом со счетом 1:3. Голы у гостей забили Дмитрий Кугрышев, Теему Хартикайнен и Никита Сошников. В среду команды проведут еще один матч друг с другом.