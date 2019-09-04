Иржи Секач: Мне было нетрудно привыкнуть к системе ЦСКА Чех сделал дубль в ворота «Ак Барса», в котором провел три сезона.

Форвард ЦСКА Иржи Секач прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

27-летний чех сделал дубль в ворота своей бывшей команды, в том числе забросив победную шайбу за 64 секунды до конца третьего периода.

«Этот матч был для меня особенным, я три года играл в Казани, побеждал в розыгрыше Кубка Гагарина, – приводит слова Секача официальный сайт лиги. – Соперник действовал агрессивно, их тренер любит такой хоккей. После не самого хорошего первого периода мы вернулись в игру… Я уже привык к системе ЦСКА, мне не было тяжело привыкнуть к ней».

Напомним, Секач перешел в ЦСКА из «Ак Барса» в минувшее межсезонье.