Владимир Ткачев: Секачу нравится Москва, хотя раньше он ее не любил «Ак Барс» проиграл ЦСКА, в составе которого дубль сделал чешский форвард.

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Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Мы активно начали матч, первый период был за нами, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт лиги. – Потом пошли удаления: 16 минут штрафа – это очень много. Это наша одна из основных проблем не только в этом сезоне, но и на протяжении предыдущих лет. Удаляемся от чересчур большого желания.

Поговорил с (Иржи) Секачем после матча. Ему нравится Москва, хотя раньше он ее не любил. Я рад за него, потому что он хороший парень».

Напомним, Ткачев дважды выводил «Ак Барс» вперед, но в третьем периоде ЦСКА забросил две шайбы и вырвал победу. Дубль в составе армейцев оформил чех Иржи Секач, который предыдущие три сезона провел в Казани.