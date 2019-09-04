Михаил Григоренко: Результат пришел, когда нас с Капризовым поставили в одно звено? Это закономерно ЦСКА трижды забил «Ак Барсу», когда на площадке были Григоренко и Капризов.

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Форвард ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Нас с (Кириллом) Капризовым снова поставили в одно звено, и пришел результат? Наверное, можно назвать это закономерностью, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Много большинства было, это тоже помогло.

Мы почувствовали друг друга, хорошо играли в равных составах, создавали моменты. Мы понимали, что второй раз проигрывать нельзя».

Напомним, Григоренко и Капризов сделали по две голевые передачи и помогли отличиться в большинстве чеху Иржи Секачу и канадцу Линдену Вею. Также они были на площадке во время третьей шайбы, когда Секач оформил дубль и принес ЦСКА победу.