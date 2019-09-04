Курт Фрейзер: Матч с «Салаватом Юлаевым» был самым долгим в моей карьере

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевом» (4:3 Б) в Шэньчжене.
«Думаю, это была самая долгая игра, в которой мне доводилось принимать участие, – приводит слова американца официальный сайт лиги. – Очень приятно, что нам удалось хорошо стартовать, причем в борьбе с очень сильным соперником.
«Салават Юлаев» – прекрасная команда, она, бесспорно, входит в пятерку лучших в лиге, и мы испытываем большое уважение к ней. Но при этом мы нашли силы бороться с ней на равных. Надеюсь, со временем наша команда сможет приблизиться к сегодняшнему сопернику по уровню».
Напомним, дубль в составе китайской команды сделал Войтек Вольски, еще одну шайбу забросил Адам Крэкнелл, а решающий буллит реализовал Жильбер Брюле.
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