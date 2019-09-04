Дмитрий Яшкин: Скорости в КХЛ? Неплохо - Советский спорт
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04 сентября 2019 14:19ХоккейЛипкин Антон

Дмитрий Яшкин: Скорости в КХЛ? Неплохо

Чех дебютировал в КХЛ.

Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от своего дебюта в КХЛ.

В понедельник бело-голубые в стартовом матче сезона нанесли поражение «Торпедо» (3:2).

– Мы выиграли, это главное, – сказал 26-летний чешский нападающий в интервью официальному сайту лиги. – Мы неплохо начали, получили очень много возможностей при игре в большинстве. Уже тогда надо было забивать побольше. Потом соперник немного подтянулся к нам, стал действовать получше, да и мы совершили несколько ошибок в обороне. Надо держаться подальше от подобных вещей.

– Как вам КХЛ по скоростям?
– Неплохо. Посмотрел матч за Кубок Открытия между ЦСКА и «Авангардом» - там был быстрый хоккей. Да, и у нас с «Торпедо» тоже.

Напомним, Яшкин провел пять лет в системе «Сент-Луиса», а в прошлом сезоне играл в «Вашингтоне». Всего на его счету 303 матча в НХЛ, в которых он набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+12» и 88 минутах штрафа.

Контракт Яшкина с «Динамо» рассчитан на один сезон. В матче с «Торпедо» он провел на льду 20 минут 19 секунд, нанес два броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «+1». Кроме того, он стал лучшим в команде по пройденной дистанции (4,52 км).

В среду «Динамо» сыграет с минским «Динамо».

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