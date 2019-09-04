В чемпионат Казахстана может вступить российский клуб В следующем сезоне в чемпионате Казахстана может появиться клуб из Оренбурга

Как сообщает «Шайба.kz». команда с одноименным названием была создана в этом году и пока выступает в первенстве ВХЛ.

По информации издания, основные причины возможного перехода в другую лигу - логистика и более высокий уровень турнира.

Напомним, в 2013 году прокопьевский «Шахтер» изъявил желание выступать в чемпионате Казахстана. Однако затем клуб из Кемеровской области отказался от своих планов из-за невозможности выполнить все требования регламента.