В США выпустили хлопья с Овечкиным, средства от продажи которых пойдут больным раком детям Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в акции, которая поможет больным раком детям.

Во вторник компания Giant Food объявила, что 17 сентября, в день 34-летия форварда «Вашингтона», в продажу поступит ограниченная серия медово-ореховых хлопьев с изображением игрока.

Часть средств от продажи товара будет направлена в Детский фонд борьбы с раком из Мэриленда.

«Я люблю хлопья, и для меня большая честь вместе с Giant создать продукт Ovi O's, который поможет Детскому фонду по борьбе с раком и семьям в округе Колумбия», - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.