В США выпустили хлопья с Овечкиным, средства от продажи которых пойдут больным раком детям

Во вторник компания Giant Food объявила, что 17 сентября, в день 34-летия форварда «Вашингтона», в продажу поступит ограниченная серия медово-ореховых хлопьев с изображением игрока.

Часть средств от продажи товара будет направлена в Детский фонд борьбы с раком из Мэриленда.

«Я люблю хлопья, и для меня большая честь вместе с Giant создать продукт Ovi O's, который поможет Детскому фонду по борьбе с раком и семьям в округе Колумбия», - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

The rumors are true! Ovi-O’s (named after @ovi8 of the @Capitals, of course) are coming soon ONLY at Giant. You won’t want to miss these—they’re pretty “Gr8.” 😉 pic.twitter.com/PPsbY3v5dK