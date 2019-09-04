«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Куньлунь», одержав первую победу в сезоне Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали победу над «Куньлунем» в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:0.

Новости СМИ2 В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Пашнин и Максим Майоров. Первый «сухой» матч в сезоне провел голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола, отразивший в этой встрече 36 бросков. Напомним, что в минувший вторник в стартовом матче сезона «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов уступил «Кунлуню» со счетом 3:4.