«Металлург» на своем льду переиграл «Северсталь»

В составе череповецкой команды дублем отметился Дмитрий Марковин ( 5-я и 50-я минуты). У магнитогорского клуба отличились Егор Яковлев (33), Николай Кулемин (42), Павел Дорофеев (43) и Сергей Мозякин (59).
Добавим, что в следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Витязем», а «Северсталь» в гостях встретится с «Авангардом».
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