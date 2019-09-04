«Металлург» на своем льду переиграл «Северсталь» - Советский спорт
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04 сентября 2019 19:16Хоккей

«Металлург» на своем льду переиграл «Северсталь»

Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2.

В составе череповецкой команды дублем отметился Дмитрий Марковин ( 5-я и 50-я минуты). У магнитогорского клуба отличились Егор Яковлев (33), Николай Кулемин (42), Павел Дорофеев (43) и Сергей Мозякин (59).

Добавим, что в следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Витязем», а «Северсталь» в гостях встретится с «Авангардом».

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