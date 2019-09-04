СКА в овертайме вырвал победу у «Трактора» Хоккеисты СКА в овертайме одержали победу над «Трактором» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 ОТ.

Загрузка... В составе челябинского клуба заброшенными шайбами отметились Лукаш Седлак (23-я минута), Эндрю Кэлоф (24) и Кристиан Томас (35). У команды из Санкт-Петербурга отличились Владимир Ткачев (12), Дмитрий Кагарлицкий (36), Йори Лехтеря (36) и Сергей Плотников (62). Добавим, что в следующем матче «Трактор» на выезде сыграет против «Амура», а СКА в гостях встретится с «Автомобилистом».