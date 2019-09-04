Андрей Разин: В первом периоде «Северсталь» должна была забивать побольше Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Металлурга».

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– Я думаю, что сегодня маленькие нюансы решили исход встречи, и мы в первом периоде должны были забивать побольше. В начале третьего периода немного нас продавили.

– Показалось, что на весь матч не хватило сил.

– Думаю, что не хватило не сил, а мастерства. В третьем периоде на первый план выходит мастерство, - приводит слова Разина пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что «Северсталь» потерпела второе поражение на старте чемпионата. В следующем матче череповецкая команда в гостях встретится с «Авангардом».