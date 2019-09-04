Йозеф Яндач: Игроки «Магнтики» немного нервничали. Надо было успокоиться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 сентября 2019 21:04ХоккейГичунцев Артур

Йозеф Яндач: Игроки «Магнтики» немного нервничали. Надо было успокоиться

Его слова приводит клубная пресс-служба.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал домашнюю победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«В начале матча мы не играли плохо, но, к сожалению, получили первый гол. Игроки немного нервничали. Надо было успокоиться, и во втором периоде улучшили свои действия, больше держали шайбу, но нам не понравилось, что играли только в углах, много не бросали, не создавали давление на ворота. В третьем периоде сделали результат в самом начале, забив два гола. В решающие моменты в меньшинстве мы играли неплохо и хоть и получили гол, я считаю, что спецбригады отработали хорошо.

Я не считаю, что игра была плохая. Там были моменты, где могли забить, в первые десять минут было неплохо. Потом да, получили гол, и все изменилось.

Нам кое-что не нравилось в игре, во взаимопонимании в первом и втором игровых звеньях. Поэтому попробовали поменять. Думаю, что это был хороший шаг», – заявил специалист.

Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч Фигуристка Медведева верит в победу теннисиста Медведева на US Open Стэн Вавринка: Медведев уже игрок топ-уровня
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч Фигуристка Медведева верит в победу теннисиста Медведева на US Open Стэн Вавринка: Медведев уже игрок топ-уровня
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Почему молчит профсоюз игроков НХЛ? Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в среду в интервью Матч ТВ вновь подтвердил, что мечтает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине и выиграть золото. 04.09.2019 18:00 Хоккей Славин Виталий
Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей
Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино Защитник «Арсенала» готов стать противоядием для фланговых шотландских навесов. 04.09.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
Новости
21:47 Хоккей «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив». Это первая победа Знарка в официальном матче
21:36 Волейбол Сборная России проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
21:17 Хоккей «Ванкувер» объявил о продлении контракта с Голдобиным
21:04 Хоккей Йозеф Яндач: Игроки «Магнтики» немного нервничали. Надо было успокоиться
20:51 Хоккей Андрей Разин: В первом периоде «Северсталь» должна была забивать побольше
20:33 Футбол Клеман Лангле – о возвращении Неймара: Наш клуб пережил беспокойный период
20:29 Футбол Стала известна заявка «Зенита» на Лигу чемпионов
20:17 Футбол «Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
20:17 Футбол Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч
19:51 Футбол Мхитарян – о переходе в «Рому»: Решил перейти в команду, тренер которой будет уверен во мне
19:49 ММА Хабиб Нурмагомедов: Порье – жесткий соперник. У него большой опыт в UFC
19:36 Баскетбол Гомельский: Карасев ни чем не помог сборной России, в защите он сыграл хуже всех
19:32 Хоккей Дубль Доуса помог «Автомобилисту» обыграть дома «Витязь»
19:28 Хоккей СКА в овертайме вырвал победу у «Трактора»
19:16 Хоккей «Металлург» на своем льду переиграл «Северсталь»
19:02 Футбол Эмре Джан: Буду продолжать сражаться за «Ювентус» на поле
18:53 Баскетбол Андрей Кириленко: Аргентина выиграла по делу, но есть претензии к судейству, и очень большие
18:48 Футбол Товарищеский матч ЦСКА – «Арарат» пройдет без зрителей
18:37 Биатлон Мартен Фуркад: У меня очень много хороших воспоминаний о России
18:27 Футбол Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в августе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика