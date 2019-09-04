Йозеф Яндач: Игроки «Магнтики» немного нервничали. Надо было успокоиться Его слова приводит клубная пресс-служба.

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал домашнюю победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«В начале матча мы не играли плохо, но, к сожалению, получили первый гол. Игроки немного нервничали. Надо было успокоиться, и во втором периоде улучшили свои действия, больше держали шайбу, но нам не понравилось, что играли только в углах, много не бросали, не создавали давление на ворота. В третьем периоде сделали результат в самом начале, забив два гола. В решающие моменты в меньшинстве мы играли неплохо и хоть и получили гол, я считаю, что спецбригады отработали хорошо.

Я не считаю, что игра была плохая. Там были моменты, где могли забить, в первые десять минут было неплохо. Потом да, получили гол, и все изменилось.

Нам кое-что не нравилось в игре, во взаимопонимании в первом и втором игровых звеньях. Поэтому попробовали поменять. Думаю, что это был хороший шаг», – заявил специалист.