«Ванкувер» объявил о продлении контракта с Голдобиным Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 4 сентября, российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин поставил подпись под новым соглашением. Отмечается, что его контракт рассчитан на один год. 23-летний хоккеист получит 900 тысяч долларов.

В завершившемся сезоне Голдобин провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 27 (7+20) очков при показателе полезности «–10» и 18 минутах штрафа. Всего на его счету 124 матча в лиге и 46 (19+27) очков при показателе полезности «–23» и 18 минутах штрафа.