«Спартак» на выезде обыграл «Локомотив». Это первая победа Знарка в официальном матче Специалист возглавил красно-белых минувшим летом.

Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:2.

В составе столичного клуба точными бросками отличились Александр Хохлачев, Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин. Еще две шайбы забросил Илья Талалуев. У «Локомотива» это сделали Павел Кудрявцев и Тай Ратти.

Таким образом, «Спартак» одержал первую официальную победу под руководством Олега Знарка.

6 сентября его команда сыграет в столичном дерби против московского «Динамо», а «Локомотив» в тот же день встретится на домашнем льду с «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» – «Спартак» – 2:5 (1:0, 0; 4, 1:1)

Голы: Кудрявцев (Алексеев), 06:38 – 1:0; Хохлачев, 26:59 – 1; 1; Вишневский (Хохлачев, Федоров, бол), 28:46 – 1:2; Кутейкин (Вишневский, Федоров), 31:16 – 1:3; Талалуев (Никишин), 31:57 – 1:4; Ратти, 43:22 – 2:4; Талалуев, 51:25 – 2:5