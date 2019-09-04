Рижское «Динамо» и хоккейный клуб «Сочи» набрали по три очка в матчах КХЛ Сегодня, 4 сентября, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Новости СМИ2 Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение игрокам «Торпедо» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе латвийского клуба точными бросками отличился Брэндон Макмиллан. Он оформил дубль. Еще одну шайбу забросил Нериюс Алишаускас. В параллельном матче хоккеисты «Сочи» обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:2. В составе победителей по шайбе забросили Никита Точицкий, Роберт Росен и Шон Коллинз. У гостей это сделали Зак Митчелл, а также Ильдар Шиксатдаров. КХЛ Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Макмиллан (Джериньш, Берглунд, бол), 32:52 – 1:0; Алишаускас (Зиле, Дарзиньш), 37:23 – 2:0 Макмиллан (М. Редлихс, Балинскис, бол), 46:14 – 3:0 «Сочи» – «Нефтехимик» – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Голы: Точицкий (Шмелев, Александров, бол), 37:55 – 1:0; Росен (Крикунов, Погоришный), 42:52 – 2:0 Митчелл (мен), 44; 42 – 2:1; Коллинз (Росен, Эллис, бол), 49:44 – 3:1; Шиксатдаров (Фазлеев), 52:31 – 3:2