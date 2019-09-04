Московское «Динамо» добыло победу в матче с «Динамо» из Минска На старте нового сезона российский клуб переиграл «Торпедо».

Загрузка...

Хоккеисты московского «Динамо» переиграли одноклубников из Минска в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

В составе бело-голубых по шайбе забросили Вадим Шипачев, Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулемин. У гостей это сделали Теему Пулккинен и Андрей Костицын.

6 сентября белорусский клуб сыграет в гостях против «Сочи», а подопечные Владимира Крикунова в тот же день примут в родных стенах московский «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 3:2 (0; 1, 2:0, 1:1)

Голы: Пулккинен, 17:22 – 1:0; Шипачев (бол), 23:11 – 1:1; Моисеев (Миронов, Кулемин), 23:37 – 2:1; Кулемин, 40:32 – 3:1; А. Костицын (Эллиотт, Паре, бол), 50:42 – 3:2