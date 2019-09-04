Олег Знарок: «Спартак» провел приличные сборы. Мы видим, что они приносят свои плоды Российский специалист возглавил команду этим летом.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался после победы над ярославским «Локомотивом» (5:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спартак» не совсем вышел из-под нагрузок. В матче с Ригой мы только в третьем периоде стали играть в наш хоккей, сегодня же во втором.

Будем ли мы как-то перестраивать игру перед матчем с «Динамо»? Нет, зачем нам это делать? Мы будем играть в свой хоккей. Выходим потихонечку из-под нагрузок. Сегодня «Спартак» сыграл два периода, а в следующем матче сыграет три. Я надеюсь на это. Сборы у нас были очень приличные, каждый переносит их по-разному. Мы видим, что они приносят свои плоды», – цитирует специалиста AllHockey.

Напомним, дерби с московским «Динамо» красно-белые проведут на выезде 6 сентября.