Владимир Крикунов – об игре с минским «Динамо»: Наши хоккеисты думали, что легко победят Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу российского клуба.

Загрузка...

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов в беседе с клубной пресс-службой подвел итоги домашнего матча с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Такие голы, как мы сегодня получили – это издержки обучения. Бочаров сначала ошибся в передаче, а потом получил еще 2 минуты штрафа. У нас молодые вратари, второй – еще моложе.

Кроме того, сегодня хорошо играл наш соперник. Мы были готовы к этому, и предупреждали, что соперник активно пойдет на наших игроков в зоне защиты. Поэтому поначалу нам было тяжело с выходом из зоны и началом атаки. Наверное, наши ребята в начале встречи еще думали, что сегодня мы легко сможем победить. Но хоккей – это игра, в которую нужно играть от начала и до конца с любым соперником», – заявил специалист клубной пресс-службе.

6 сентября белорусский клуб сыграет в гостях против «Сочи», а подопечные Владимира Крикунова в тот же день примут в родных стенах московский «Спартак».