Сергей Зубов: Игроки «Сочи» очухались на 15-й минуте первого периода - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 сентября 2019 01:55ХоккейГичунцев Артур

Сергей Зубов: Игроки «Сочи» очухались на 15-й минуте первого периода

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Главный тренер «Сочи» Серегй Зубов дал комментарий после домашней победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во-первых, всех болельщиков с первой победой. Конечно, она была важна здесь дома. На 15-й минуте первого периода мы более или менее очухались, поймали ритм в игре.

Второй период можно занести в актив. А в третьем периоде после третьего гола немножко расслабились. Нужно научиться доводить такие игры до конца – без нервотрепки. Поговорим с ребятами, поработаем», – цитирует специалиста официальный сайт «Сочи».

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Смерть вместо бесчестья! Открытое письмо Отарика Хабибу Отар Кушанашвили обращается к чемпиону UFC в легком весе в преддверии поединка против американца Дастина Порье. 04.09.2019 13:15 ММА Кушанашвили Отар
«Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки Катар представил символику мирового первенства 2022 года. 03.09.2019 22:30 Футбол
Еще по теме:
Представлен официальный логотип ЧМ-2022 Криштиану Роналду: Уйду из сборной, когда меня перестанут вызывать Состоялась жеребьевка предварительного раунда африканского отбора на ЧМ-2022
«Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегает Остаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров. 04.09.2019 12:30 ММА Августин Александр
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяева Вызванный в сборную вместо травмированного Алексея Миранчука полузащитник «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу с шотландцами. 04.09.2019 13:45 Футбол Григорьевская Юлия
Почему молчит профсоюз игроков НХЛ? Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в среду в интервью Матч ТВ вновь подтвердил, что мечтает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине и выиграть золото. 04.09.2019 18:00 Хоккей Славин Виталий
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино Защитник «Арсенала» готов стать противоядием для фланговых шотландских навесов. 04.09.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости Все новости: Хоккей
01:55 Хоккей Сергей Зубов: Игроки «Сочи» очухались на 15-й минуте первого периода
01:34 ММА Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заслужить реванш
01:20 Горнолыжный спорт Семикратный чемпион мира Хиршер завершил карьеру в 30 лет
01:02 Футбол Глушаков сообщил, что Карпин обсуждал с ним трансфер в «Ростов»
00:50 Футбол Дзагоев рассчитывает вернуться в строй до матча с «Аланией»
00:33 Хоккей Владимир Крикунов – об игре с минским «Динамо»: Наши хоккеисты думали, что легко победят
00:21 Хоккей Илья Талалуев – о матче с «Локомотивом»: «Спартаку» многое удалось
00:03 ММА Отец Нурмагомедова: Порье не должен дожить до четвертого раунда
23:42 Футбол Наставник «Зенита»: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии
23:29 Футбол Сборная России прилетела в Глазго (фото)
23:06 Хоккей Олег Знарок: «Спартак» провел приличные сборы. Мы видим, что они приносят свои плоды
22:55 Футбол Экс-форвард «Рубина» Жонатас близок к переходу в московское «Динамо»
22:35 Волейбол Представитель ВФВ: Обидное поражение. Сборная Италии была по зубам российским волейболисткам
22:22 Хоккей Московское «Динамо» добыло победу в матче с «Динамо» из Минска
22:03 Хоккей Рижское «Динамо» и хоккейный клуб «Сочи» набрали по три очка в матчах КХЛ
21:47 Хоккей «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив». Это первая победа Знарка в официальном матче
21:36 Волейбол Сборная России проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
21:17 Хоккей «Ванкувер» объявил о продлении контракта с Голдобиным
21:04 Хоккей Йозеф Яндач: Игроки «Магнтики» немного нервничали. Надо было успокоиться
20:51 Хоккей Андрей Разин: В первом периоде «Северсталь» должна была забивать побольше
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика