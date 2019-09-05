Сергей Зубов: Игроки «Сочи» очухались на 15-й минуте первого периода Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Главный тренер «Сочи» Серегй Зубов дал комментарий после домашней победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во-первых, всех болельщиков с первой победой. Конечно, она была важна здесь дома. На 15-й минуте первого периода мы более или менее очухались, поймали ритм в игре.

Второй период можно занести в актив. А в третьем периоде после третьего гола немножко расслабились. Нужно научиться доводить такие игры до конца – без нервотрепки. Поговорим с ребятами, поработаем», – цитирует специалиста официальный сайт «Сочи».