Сандис Озолиньш: На канадских площадках проявляется все мастерство игрока

Тренер «Торпедо» Сандис Озолиньш объяснил, почему ему больше нравятся площадки канадского формата.
«Игроки вынуждены учиться принимать решения моментально, – сказал Озолиньш в интервью «Р-Спорт». – Игра становится быстрее, зрелищнее.
Я выступал и на большом льду, и на маленьких коробках. Последний вариант мне нравится больше. Именно на канадских площадках в должной мере проявляется все мастерство хоккеиста».
Напомним, с 1992 по 2008 годы Озолиньш выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», «Колорадо», «Каролину», «Флориду», «Анахайм» и «Рейнджерс». Всего на его счету 875 матчей в лиге и 564 (167+397) очка.
В январе он вошел в тренерский штаб Дэвида Немировски в «Торпедо».
Добавим, что в нынешнее межсезонье многие клубы КХЛ перешли на финский размер льда.
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