«Яндекс» покажет все матчи НХЛ в прямом эфире

Все матчи НХЛ будут показаны на платформах «Яндекса», который приобрел соответствующие права на три года.
Все трансляции будут бесплатными с комментарием на русском языке. Кроме того, в общий доступ будут выкладываться повторы матчей и их лучшие моменты.
«В сезоне около 1300 игр, и они все будут показаны в прямом эфире, ранее такого никогда не было», – приводит ТАСС слова представителя компании.
Отметим, что в прошлом сезоне матчи НХЛ в России транслировал «Евроспорт» по платной подписке, на общедоступном канале зрители могли увидеть два матча в неделю.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис».
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