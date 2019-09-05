«Яндекс» покажет все матчи НХЛ в прямом эфире - Советский спорт
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05 сентября 2019 15:45ХоккейЛипкин Антон

«Яндекс» покажет все матчи НХЛ в прямом эфире

Компания приобрела права на показ матчей на три года.

Все матчи НХЛ будут показаны на платформах «Яндекса», который приобрел соответствующие права на три года.

Все трансляции будут бесплатными с комментарием на русском языке. Кроме того, в общий доступ будут выкладываться повторы матчей и их лучшие моменты.

«В сезоне около 1300 игр, и они все будут показаны в прямом эфире, ранее такого никогда не было», – приводит ТАСС слова представителя компании.

Отметим, что в прошлом сезоне матчи НХЛ в России транслировал «Евроспорт» по платной подписке, на общедоступном канале зрители могли увидеть два матча в неделю.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис».

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