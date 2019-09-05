«Сибирь» на своем льду обыграла «Адмирал», одержав вторую победу на старте Хоккеисты «Сибири» переиграли «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:1.

Новости СМИ2 В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (6-я и 53-я минуты), Илья Морозов (18), Юрки Йокипакка (23), Микаэль Руохомаа (41). У «Адмирала» точным броском отличился Александр Угольников (1). Добавим, что в следующем матче «Сибирь» дома сыграет против «Салавата Юлаева», а «Адмирал» на своем льду примет «Трактор».