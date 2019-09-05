«Барыс» дома одержал волевую победу на «Амуром» Хоккеисты «Барыса» переиграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Антон Сагадеев (25-я минута), Алексей Маклюков (33) и Корбан Найт (50). У «Амура» точными бросками отличились Томаш Зогорна (19) и Игорь Руденков (31).

Добавим, что в следующем матче «Барыс» на выезде сыграет против «Куньлуня», а «Амур» на своем льду примет «Трактор».