«Барыс» дома одержал волевую победу на «Амуром»

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Антон Сагадеев (25-я минута), Алексей Маклюков (33) и Корбан Найт (50). У «Амура» точными бросками отличились Томаш Зогорна (19) и Игорь Руденков (31).
Добавим, что в следующем матче «Барыс» на выезде сыграет против «Куньлуня», а «Амур» на своем льду примет «Трактор».
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