«Ак Барс» в гостях переиграл «Йокерит»

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (16-я и 17-я минуты), Патрис Кормье (21), Кирилл Петров (33) и Джастин Азеведу (43). У финского клуба точными бросками отличились Антти Пильстрем (24) и Теэму Эронен (57).
В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет против «Сочи», а «Йокерит» на своем льду встретится с рижским «Динамо».
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