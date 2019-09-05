«Ак Барс» в гостях переиграл «Йокерит» Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:2.

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В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (16-я и 17-я минуты), Патрис Кормье (21), Кирилл Петров (33) и Джастин Азеведу (43). У финского клуба точными бросками отличились Антти Пильстрем (24) и Теэму Эронен (57).

В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет против «Сочи», а «Йокерит» на своем льду встретится с рижским «Динамо».