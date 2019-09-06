Дмитрий Квартальнов: Довольны победой над «Йокеритом», но были проблемы Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (5:2).

− Мы довольны победой, я думаю, что второй период был определяющим – мы забили голы и доиграли до победы. Но были проблемы, все-таки «Йокерит» тоже где-то не забил, Адам Рейдеборн нас подтащил в нужный момент, - приводит слова Квартальнова пресс-служба команды.

Добавим, что в следующем матче чемпионата хоккеисты «Ак Барса» в гостях сыграют против «Сочи».