Дмитрий Квартальнов: Довольны победой над «Йокеритом», но были проблемы - Советский спорт
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06 сентября 2019 00:13Хоккей

Дмитрий Квартальнов: Довольны победой над «Йокеритом», но были проблемы

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (5:2).

− Мы довольны победой, я думаю, что второй период был определяющим – мы забили голы и доиграли до победы. Но были проблемы, все-таки «Йокерит» тоже где-то не забил, Адам Рейдеборн нас подтащил в нужный момент, - приводит слова Квартальнова пресс-служба команды.

Добавим, что в следующем матче чемпионата хоккеисты «Ак Барса» в гостях сыграют против «Сочи».

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