Лаури Марьямяки: «Ак Барс» показал, насколько у них сильная команда в настоящий момент Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (2:5).

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− Проиграли единоборства, много раз теряли шайбу. Соперник показал, какая у них сильная команда в настоящий момент, − приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в следующем матче чемпионата хоккеисты «Йокерита» на своем льду встретятся с рижским «Динамо».