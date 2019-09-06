Лаури Марьямяки: «Ак Барс» показал, насколько у них сильная команда в настоящий момент - Советский спорт
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06 сентября 2019 00:25Хоккей

Лаури Марьямяки: «Ак Барс» показал, насколько у них сильная команда в настоящий момент

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (2:5).

− Проиграли единоборства, много раз теряли шайбу. Соперник показал, какая у них сильная команда в настоящий момент, − приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в следующем матче чемпионата хоккеисты «Йокерита» на своем льду встретятся с рижским «Динамо».

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