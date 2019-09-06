Вячеслав Кулемин: «Динамо» не имеет права играть плохо со «Спартаком»

- Что жду от предстоящего дерби со «Спартаком»? Только победы. Принципиальный соперник, которого надо обыграть перед своими болельщиками. Будем стараться - не имеем права играть плохо, - приводят слова Кулемина «Известия».
Добавим, что встреча состоится 6 сентября в Москве и начнется в 19:30 (мск).
Напомним, что после двух матчей «Динамо» набрало четыре очка и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, в активе «Спартака» три очка и пятое место на «Западе».
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