В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ - Советский спорт
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06 сентября 2019 10:07ХоккейЛипкин Антон

В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ

В Москве пройдет дерби «Динамо» и «Спартака».

В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.

Отметим из них две игры: в Екатеринбурге «Автомобилист» примет СКА, а в Москве в Петровском парке пройдет дерби «Динамо» – «Спартак».

«Автомобилист» и СКА выиграли по два матча: по одному – в основное время, а по одному – в овертайме. В прошлом сезоне в играх команд СКА одержал две победы (5:2, 6:0).

«Динамо» подходит к дерби со «Спартаком» с двумя победами в основное время, тогда как красно-белые после поражения от «Динамо» в Риге (1:2 OT) выиграли у «Локомотива» в Ярославле (5:2). В прошлом сезоне «Спартак» выиграл в дерби два первых матча, «Динамо» – два следующих.

КХЛ
Регулярный чемпионат

17:00 «Автомобилист» (Екатеринбург) – СКА (Санкт-Петербург)
17:00 «Металлург» (Магнитогорск) – «Витязь» (Московская область)
19:00 «Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» (Нижний Новгород)
19:30 «Авангард» (Омск) – «Северсталь» (Череповец)
19:30 «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва)
19:30 «Сочи» (Сочи) – «Динамо» (Минск)
19:30 ЦСКА (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

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