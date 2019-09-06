В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ В Москве пройдет дерби «Динамо» и «Спартака».

В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.

Отметим из них две игры: в Екатеринбурге «Автомобилист» примет СКА, а в Москве в Петровском парке пройдет дерби «Динамо» – «Спартак».

«Автомобилист» и СКА выиграли по два матча: по одному – в основное время, а по одному – в овертайме. В прошлом сезоне в играх команд СКА одержал две победы (5:2, 6:0).

«Динамо» подходит к дерби со «Спартаком» с двумя победами в основное время, тогда как красно-белые после поражения от «Динамо» в Риге (1:2 OT) выиграли у «Локомотива» в Ярославле (5:2). В прошлом сезоне «Спартак» выиграл в дерби два первых матча, «Динамо» – два следующих.

КХЛ

Регулярный чемпионат

17:00 «Автомобилист» (Екатеринбург) – СКА (Санкт-Петербург)

17:00 «Металлург» (Магнитогорск) – «Витязь» (Московская область)

19:00 «Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» (Нижний Новгород)

19:30 «Авангард» (Омск) – «Северсталь» (Череповец)

19:30 «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва)

19:30 «Сочи» (Сочи) – «Динамо» (Минск)

19:30 ЦСКА (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)