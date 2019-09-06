Дмитрий Чернышенко – об арендах в КХЛ: Если бардак нельзя победить, его надо возглавить КХЛ разрешит аренды.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что лига легализует аренду игроков, которой официально не было на протяжении всей истории КХЛ.

«Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы, иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Легальной аренде быть, если есть бардак и его нельзя победить, то его надо возглавить».

Напомним, на протяжении всего существования КХЛ в лиге официально не было переходов на правах аренды, однако клубы все равно отдавали игроков, после чего возвращали их за денежную компенсацию. Такие переходы, по сути, становились скрытой арендой.