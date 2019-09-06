Принс сменил «Сибирь» на минское «Динамо» Минское «Динамо» подписало двухлетний контракт с нападающим Шейном Принсом.

Минувший сезон хоккеист провел в швейцарском «Давосе» и в «Сибири». На его счету 19 (3+16) очков в 30 матчах.