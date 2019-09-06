Принс сменил «Сибирь» на минское «Динамо»

Минувший сезон хоккеист провел в швейцарском «Давосе» и в «Сибири». На его счету 19 (3+16) очков в 30 матчах.
Свою карьеру американец начал в системе «Оттавы Сенаторс». Позже он перешел в «Нью-Йорк Айлендерс», где провел 106, в которых набрал 29 (12+17) очков.
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Смерть вместо бесчестья! Открытое письмо Отарика Хабибу Отар Кушанашвили обращается к чемпиону UFC в легком весе в преддверии поединка против американца Дастина Порье. 04.09.2019 13:15 ММА Кушанашвили Отар Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив» «Спартак» оказался сильнее «Локомотива». Фиаско Мактавиша в первом матче в КХЛ. 04.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья Уничтожение «Йокерита», мощный старт от Заварухина. Как прошел день в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 05.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан