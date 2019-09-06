«Витязь» обыграл «Металлург» в Магнитогорске В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома уступил «Витязю» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Загрузка...

Заброшенными шайбами отметились Святослав Гребенщиков (8:38) и Александр Семин (57:57).

«Витязь» с двумя победами в трех матчах возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

9 сентября подольчане примут дома московское «Динамо». У «Металлурга» в тот же день запланирована встреча с «Автомобилистом».