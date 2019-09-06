«Автомобилист» обыграл СКА, одержав третью победу на старте чемпионата Хоккеисты «Автомобилиста» переиграли СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:2.

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек (27-я и 60-я минуты), Евгений Мозер (35), Андрей Обидин (38) и Алексей Василевский (55). У СКА точными бросками отличились Евгений Кетов (35) и Артем Зуб (48).

Отметим, что на 22-й минуте встречи американский нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон не смог реализовать буллит.

Добавим, что «Автомобилист» одержал третью победу на старте чемпионата и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. СКА, потерпев первое поражение в чемпионате, с четырьмя очками расположился на четвертой строчке «Запада».

В следующем матче «Автомобилист» на своем льду сыграет против «Металлурга», а СКА дома встретится с «Сибирью».

Чемпионат КХЛ

«Автомобилист» – СКА – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: 1:0 - Брукс Мацек (Ефим Гуркин, 26:44, мен.), 1:1 - Евгений Кетов (34:11, мен.), 2:1 - Евгений Мозер (34:22, бол.), 3:1 - Андрей Обидин (Артем Гареев, 37:46), 3:2 - Артем Зуб (Ярослав Дыбленко, 47:42), 4:2 - Алексей Василевский (Найджел Доус, 54:27, бол.), 5:2 – Брукс Мацек (Трямкин Никита, 59:29, п.в.)

Незабитые буллиты: Дэн Секстон (21:51)

Вратари: Якуб Коварж - Петр Кочетков

Броски: 50-69; в створ: 38-31

Штраф: 8-10