Александр Овечкин – о Кузнецове: Он совершил ошибку, но мы должны поддержать его Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.

Новости СМИ2 «Это тяжело. Он совершил ошибку. Мы должны поддержать его», – цитирует Овечкина в своем Twitter журналист телеканала TSN Пьер ЛеБрюн. Напомним, что Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин. Alex Ovechkin at the Player Tour asked by ⁦@CraigCustance⁩ about Kuznetsov. “It’s hard. He made a mistake. You have to support him.” pic.twitter.com/BZ1ceg5uW7 — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) September 6, 2019