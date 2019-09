Александр Овечкин – о Кузнецове: Он совершил ошибку, но мы должны поддержать его

«Это тяжело. Он совершил ошибку. Мы должны поддержать его», – цитирует Овечкина в своем Twitter журналист телеканала TSN Пьер ЛеБрюн.

Напомним, что Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.

Alex Ovechkin at the Player Tour asked by ⁦@CraigCustance⁩ about Kuznetsov. “It’s hard. He made a mistake. You have to support him.” pic.twitter.com/BZ1ceg5uW7