40-летний Торнтон проведет еще один сезон в НХЛ

За сезон он заработает два миллиона долларов.

Торнтон выступает в НХЛ с 1997 года. За это время он провел 1566 матчей (12-е место в истории НХЛ) в которых забросил 313 шайб и 1065 передач (восьмое место).

Торнтон – олимпийский чемпион 2010 года.

THE LEGEND CONTINUES! Joe Thornton is back on a one-year contract.



