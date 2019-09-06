40-летний Торнтон проведет еще один сезон в НХЛ

За сезон он заработает два миллиона долларов.
Торнтон выступает в НХЛ с 1997 года. За это время он провел 1566 матчей (12-е место в истории НХЛ) в которых забросил 313 шайб и 1065 передач (восьмое место).
Торнтон – олимпийский чемпион 2010 года.
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