Источник: Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Первая тренерская отставка в сезоне.

Загрузка...

Руководство магнитогорского «Металлурга» уведомило главного тренера клуба Йозефа Яндача об увольнении, сообщает «Чемпионат». По данным источника, его сменит Илья Воробьев.

Яндач был назначен на пост главного тренера летом 2018 года. В прошлом сезоне клуб уступил «Салавату» в первом раунде плей-офф, а нынешнем сталевары одержали одну победу в трех матчах.

Воробьев тренировал «Магнитку» с 2015 по 2017 год. При нем клуб выиграл Кубок Гагарина.

Позже Воробьев тренировал СКА и сборную России.