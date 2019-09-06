ЦСКА в овертаме взял верх над «Нефтехимиком» Хоккеисты ЦСКА переиграли «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом3:2.

В основное время встречи у ЦСКА заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (8-я минута) и Линден Вей (36). В составе «Нефтехимика» дублем отличился Павел Порядин (24, 39).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Сергей Калинин (65).

После этой игры ЦСКА набрал четыре очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с двумя очками расположился на шестом месте на «Востоке».

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет против «Северстали», а «Нефтехимик» дома сыграет с рижским «Динамо».