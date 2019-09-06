«Северсталь» нанесла «Авангарду» первое поражение в сезоне В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе уступил «Северстали» – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2).

Отметим, что в составе череповчан ни один из игроков не набрал больше одного очка за результативность.

«Северсталь» одержала первую победу в трех матчах. У «Авангарда» – первое поражение.