Александр Овечкин: Рекорд Гретцки? Шанс есть всегда, но я должен использовать свои шансы - Советский спорт
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07 сентября 2019 11:29ХоккейЛипкин Антон

Александр Овечкин: Рекорд Гретцки? Шанс есть всегда, но я должен использовать свои шансы

У капитана «Вашингтона» 658 голов в 1084 матчах в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своей результативности.

«Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу, – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее.

700 шайб? Было бы круто. Приятно находиться в такой компании и попадать в историю/

Рекорд Гретцки (894 гола)? Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим».

Напомним, на данный момент Овечкин занимает 13-е место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги. На его счету 658 голов в 1084 матчах.

Добавим, что новый сезон НХЛ стартует 2 октября.

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