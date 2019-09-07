Александр Овечкин: Рекорд Гретцки? Шанс есть всегда, но я должен использовать свои шансы

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своей результативности.
«Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу, – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее.
700 шайб? Было бы круто. Приятно находиться в такой компании и попадать в историю/
Рекорд Гретцки (894 гола)? Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим».
Напомним, на данный момент Овечкин занимает 13-е место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги. На его счету 658 голов в 1084 матчах.
Добавим, что новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
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