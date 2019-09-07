Петерис Скудра: Добрались до Хабаровска буквально перед игрой – это сплотило команду «Трактор» одержал первую победу в сезоне.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Мне показалось, что игра была очень интересная, живая, – сказал Скудра на пресс-конференции. – Довольно много моментов было у обеих команд. Здорово, что мы смогли начать эту непростую поездку с победного результата.

У нас была очень непростая ночь, добрались буквально перед самой игрой. Ребята проявили сплоченность, ситуация была показательной для нас – она бы или сплотила нас, или наоборот. Ребята молодцы, справились, провели хороший матч.

Самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков. У нас день города в Челябинске, поэтому всех болельщиков с победой и праздником».

В конце второго периода Антон Глинкин открыл счет в матче, но в третьем периоде Данил Файзуллин забросил ответную шайбу. Решающий гол в овертайме на счету Алексея Кручинина.