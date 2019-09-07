Андрей Василевский: «Тампа-Бэй» не была готова к плей-офф

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский высказался о причинах неудачного выступления «молний» в плей-офф прошлого сезона.
«Тампа-Бэй» досрочно обеспечила себе победу в регулярном чемпионате, однако в первом раунде плей-офф проиграла в четырех матчах в серии с «Коламбусом».
«Думаю, что мы почувствовали себя слишком комфортно, – приводит слова 25-летнего вратаря официальный сайт лиги. – Мы завоевали Президентский кубок игр за десять до окончания чемпионата. Наверно, мы решили, что если у нас все получается в чемпионате, то и в плей-офф с нами все будет в порядке. Но в плей-офф другая игра. Думаю, что мы расслабились и не были готовы к плей-офф».
Добавим, что по итогам прошлого сезона Василевский был признан лучшим голкипером и стал обладателем «Везина Трофи».
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