Александр Овечкин: Кузнецов будет лучше, потому что после ошибок хочется мгновенной реабилитации Форвард «Вашингтона» попался на кокаине.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о ситуации со своим партнером по клубу и сборной России Евгением Кузнецовым, который был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление кокаина.

«Конечно, он совершил ошибку и осознал это, – сказал 33-летний форвард, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. – Я думаю, что он извинился, а мы должны оставаться на его стороне и делать все, чтобы вернуть его в строй.

Он будет лучше, потому что после ошибок хочется мгновенной реабилитации. Мне кажется, что он находится в отличной форме. В этом году у него все будет хорошо».

Международная федерация хоккея объявила о том, что положительный результат на кокаин дала допинг-проба 27-летнего форварда, взятая 26 мая 2019 года в день матча за бронзу на чемпионате мира с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Напомним, в мае этого года появилось видео годичной давности с Кузнецовым в номере отеля, перед хоккеистом лежал белый порошок. После этого игрок отрицал употребление наркотиков.