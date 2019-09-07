Восемь лет назад разбился самолет с «Локомотивом» Прошло восеь лет.

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Сегодня день памяти жертв авиакатастрофы под Ярославлем. 7 сентября 2011 года самолёт ЯК-42 упал в районе аэропорта Туношна.

На борту находились игроки и тренерский штаб ярославского «Локомотива», летевшие в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодня в Ярославле прошли траурные мероприятия с участием жителей города и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

«Утром в Успенском соборе Ярославля состоялись литургия и панихида. В полдень панихида прошла на Леонтьевском кладбище, где похоронены многие члены команды, жизни которых унесла авиакатастрофа 7 сентября 2011 года. В день памяти цветы к их могилам возложили губернатор Дмитрий Миронов, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, родные и близкие хоккеистов, болельщики», - сообщает сайт правительства региона.